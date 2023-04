Ha a filctollat választjuk, a legkisebbeknek is nagy sikerélménye lehet. Lehet hagyományos mintákat rajzolni és nagyon moderneket is. Csak fehér vagy csak fekete filccel minimalista stílusban, üzenetek is írhatunk, vagy akár hangjegyeket.

Aki ügyesebb, ilyen csodás mintákat is rajzolhat

Forrás: Pinterest

De egy egyszerű, színes pöttyös tojás is nagyon jól mutat és kézügyesség nem kell hozzá. Körömlakkot is bátran használhatunk a filctoll helyett.

Szinte műalkotásokat lehet létrehozni, pár szalvéta segítségével. A tojásokat tapétaragasztóval, vagy a nyers tojásfehérjével bekenjük alaposan, aztán már csak rá kell illesztegetni a szalvétának azt a mintáját, ami legjobban tetszik. Lehet nagyobb darabot is, de a szalvétából kivágott minták magukban is jók. Romantikus húsvéti tojások lesznek.

Ezer éves technika a berzselés, környezetbarát módszer, amikor növényi festékanyagokkal színezzük a tojásokat. Leggyorsabban a hagyma felső, színes héjával lehet, sok hagymahéjat beáztatunk, megfőzzük, a tojásokra mintákat például leveleket, virágokat teszünk, amit szorosan rögzítünk harisnya darabokkal. Az elkészült tojások mehetnek is a hagymás folyadékba, akár egy egész éjszakát maradhatnak is. Minél hosszabb ideig áznak, annál sötétebb színt kapnak. Gyönyörű lesz.