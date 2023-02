Blanka! Semmi közöm hozzá és jogos is, hogy foglalkozzak a saját dolgommal. De basszus, most komolyan szerinted ez a jó? Ez a példás? Ez így menő? Vagy divat? Kilátszik a melled alul és Te szerinted ez így rendben van? Ettől több vagy? Meg a bugyi is... komolyan.... akkorát változtál, ez az Amerika totál átváltoztatott és kifordultál önmagadból...