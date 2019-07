`Az ifjúság tüzét vigyék magukkal´ - diplomaátadó a győri gazdaságtudományi karon - fotók

Dr. Papp Ilona dékán köszöntötte a résztvevőket. Fotók: Kun Zoltán

A diplomaátadó ünnepség elnöksége.

Simon Róbert Balázs országgyűlési képviselő a diplomaátadó ünnepségen hangsúlyozta, hogy a Széchenyi István Egyetem Győr és a térség fejlődésének kulcsa lett, hiszen a magas tudományos minőség mellett olyan gyakorlati ismeretekkel rendelkező diplomásokat képez, akikre napjaink társadalmi és gazdasági környezetének óriási szüksége van. A tudás átadásához elkerülhetetlen a minőségi körülmények biztosítása.Győrben az egyetemi infrastruktúra bővítése folyamatosan zajlik. Emlékeztetett arra, hogy idén adták át a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központot (FIEK), így közel ötezer négyzetméteren újabb három épülettel bővült a campus."A gazdaságtudomány ma az egyik legdinamikusabban fejlődő oktatási terület, amit jól mutat, hogy az elmúlt években a nappali képzéseken a legtöbb első helyes alapszakos jelentkezőt vonzotta országosan. A gazdaságtudományi diploma munkaerőpiaci értéke kiemelkedően magas, a pályakövetési adatok szerint az itt végzettek a legjobban kereső diplomások közé tartoznak" – mondta a város országgyűlési képviselője."Újabb és újabb célokat kell kitűzni, folyamatosan gyarapítani ismereteinket életünk végéig. A tudás ugyanis furcsa szerzet, ahogy gyarapítjuk, annál inkább szembesülünk a magunk korlátaival. Ahogy Széchenyi István, egyetemünk névadója mondta, sokat kell tanulnia az embernek ahhoz, hogy megtudhassa, milyen keveset is tud. Ezért az élethosszig tartó ismeretszerzés, tudásuk megújítása életformává kell, hogy váljék önökben" – fordult a végzett hallgatókhoz Simon Róbert Balázs.Dr. Papp Ilona, a Széchenyi István Egyetem Kautz Gyula Gazdaságtudományi Karának dékánja köszöntőjében rámutatott, hogy a győri közgazdászképzést közel harminc éves története alatt mindvégig a változások sora, az innovatív megoldások, bővülő szakok, új tárgyak jellemezték."A jövőbemutató gondolkodás folyamatosan fémjelzi karunkat. Tanulmányaik során is érzékelhették, hogy az intézmény töretlenül fejlődik, változik, építkezések zajlottak és zajlanak. Legyen ez így mindig" – mondta a dékán, kitérve arra, hogy a gazdaságtudományi kar is új otthonra lelt közben. A Menedzsment Campus híd az akadémiai szféra és az üzleti világ között."A fejlődés fizikai megvalósulásai, az épületek persze csak szimbólumai annak a gyarapodásnak, amin önök is keresztülmentek egyetemi éveik alatt. Mi adtuk az alapokat, most már önökön a sor, hogy erre építkezve megvalósítsák álmaikat" – mondta Dr. Papp Ilona, és Einsteint idézte: ha egy ötlet elsőre nem elég abszurd, nincs rá remény. Tehát a végzett hallgatóknak további útjukon a kreatív képességeikre is támaszkodniuk kell. Az ipar 4.0 az egész Földet soha nem látott kihívások elé fogja állítani.A dékán Nagy László Tűz című verséből idézve búcsúzott a frissdiplomásoktól: "tűz/ te gyönyörű,/ jegeken győztes-örömű,/ ne tűrd, hogy vénhedjünk sorra/ lélekben szakállasodva". Ezt a tüzet, az ifjúság tüzét kívánta egész életútjukhoz.Az egyetem Művészeti Karának oktatói, Bakosné Triploszki Teréz hegedűn, és dr. Fodorné Kerékgyártó Csilla zongorán mesterien játszották ünnepi műsorukban Mozart adagioját. A nagy sikert arató előadást követően az ünnepség a Pro Auditoribus díjak átadásával folytatódott. Emléklapot vehetett át Bugledits Dalma, Cser Brigitta, Kovács Kíra, Hatoss Laura, Nagy Zsófia Beatrix és Németh Vivien. Oklevél minősítésben részesült Sellei Violetta. Ezüst fokozatot vehetett át Fazekas Eszter, aki a Kollégiumi Bizottság elnökeként, és Molnár Fanny, aki a Hallgatói Önkormányzat kari elnökeként segítette a diákságot.A diplomák átadásával elérkezett az ünnepség a várva várt csúcspontjához. Felsorakoztak többek között a gazdálkodási és menedzsment, a kereskedelem és marketing, a turizmus-vendéglátás, az ellátásilánc menedzsment, a marketing, a vezetés és szervezés, a magyar és angol nyelvű alap- és mesterszakokon, a felsőoktatású szakképzési-, szakirányú továbbképzéséi szakokon, és MBA-képzéseken végzett hallgatók, majd kezdetét vette az ünnepélyes eskütétel. Fazekas Eszter vezetés és szervezés szakos végzett hallgató volt az esküszöveg előmondója.Azt pedig, hogy a frissdiplomások munkája nemcsak a hazai gazdaságra, hanem az Európai Unióra is kihat majd, Beethoven Örömódája, az Európai Unió Himnusza is jelezte a méltóságteljes ünnepség végén.