Régóta várt beruházást adtak át pénteken, formabontóan nem a helyszínen, hanem a Part Rendezvényházban. Elkészült és próbaüzemben dolgozik a geotermikus fűtőmű Mosonmagyaróváron. Információink szerint "élesben" a következő fűtési szezontól szolgálja majd a távhőre rákötött lakásokat és intézményeket.

Árvay István polgármester az elmúlt több mint tíz év erőfeszítéseit és mérföldköveit ecsetelte, melyek a mostani átadóhoz vezettek.

– Példaként állhatunk más települések előtt, s tanuljanak a hibáinkból is – hangsúlyozta a városvezető.

Hogy a fejlesztés befejezéséig vezető út nem volt akadálymentes, arról Kerékgyártó József, az EU-FIRE Kft. ügyvezető igazgatója is beszélt, aki megköszönte a bizalmat és együttműködést a mosonmagyaróvári önkormányzatnak is.

– Azt kívánom, minél több ilyen projekt legyen – vélekedett Gonda Bence, a Szabályozott Tevékenységek Felügyeleti Hatósága elnökhelyettese, megjegyezve, hogy Magyarország geotermikus nagyhatalom, és maga az energiaválság is rádöbbentett, hogy a föld alatt lévő energiák milyen nagy értéket képviselnek.