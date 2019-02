Bakondi: már sok európai uniós ország hangsúlyozza a külső határőrizet fontosságát

Magyarország mellett már sok más európai uniós ország hangsúlyozza, hogy a tömeges illegális bevándorlást az unió határain kívül kell megállítani - mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 aktuális csatorna péntek esti műsorában.



Bakondi György kiemelte: belső biztonságról, közbiztonságról nem lehet beszélni, amíg a határellenőrzés nem megoldott.



A főtanácsadó ugyanakkor kitért arra is, hogy a jelenlegi bevándorláspárti többségű Európai Parlament még a májusi választások előtt szeretne olyan visszafordíthatatlan intézkedéseket hozni, amellyel lehetővé tennék Európába a legális tömeges bevándorlást.



Csütörtökön Pozsonyban a V4-ek és Németország miniszterelnökeinek csúcstalálkozója után jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök, hogy közös programot készítenek elő a migráció megfékezésére a visegrádi országok - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - Németországgal együttműködve Marokkóban.



Bakondi György emlékeztetett: Magyarország pénzügyileg is hozzájárul Törökország migráció elleni tevékenységéhez, vannak továbbá Lengyelországgal közös intézkedéseik is. Ezen felül Magyarország a Hungary Helps Programmal is nyomatékot adott azon véleményének, miszerint a problémákat helyben kell megoldani, ott kell segíteni.