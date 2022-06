Újra népszerű a sátras nyaralás 2 órája

Erős nyarat várnak a Győr-Moson-Sopron megyei kempingek

Megyénkben továbbra is közkedvelt a vízi turizmus, sokan érkeznek külföldről kerékpárral, és a lakókocsis kempingeket is többen választják aktív pihenésre. A szállásadók szerint az embereket elsősorban a víz közelsége vonzza, de aranykorát éli a sátrazás is.

Ollári Gergely, Tama István Ollári Gergely, Tama István

Az ásványrárói Part Campingben ottjártunkkor a győri Bercsényi-iskola evezős diákjai verték fel sátraikat. Felvételünkön Oláh Gergő, Hajczinger Dalma. Fotó: Csapó Balázs

Az ásványrárói Part Campingbe látogatva éppen a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum evezős diákjai izgatottan pakolták ki táskáikat és verték fel sátraikat a kemping területén. Két napra érkeztek a Duna-parti településre. – Ez a nyár más, mint a többi. Az utóbbi két évet tönkrevágta a vírus, most úgy tudjuk kezdeni a nyarat, hogy valószínűleg a komplett szezon erős lesz – kezdte beszélgetésünket Böősi Gábor, az ásványrárói Part Camping vezetője. Az ásványrárói Part Camping áprilisban már kinyitott, májusban hétvégente sokan érkeztek hozzájuk, most kezdődik a gyermektáborok, az osztálykirándulások, a csapat- építő céges rendezvények és a vízi túrák időszaka. – Június közepétől, ahogy véget ér az iskola, gyakorlatilag megrohamoznak minket. Vendégeink 98 százalékát a Duna közelsége vonzza, a pihenni vágyók kenukkal, sárkányhajóval, csónakokkal ereszkedhetnek le a Dunán az ágrendszerbe. Július második felétől augusztus 20-ig bezárólag lesz a csúcsszezon. Érdekes, de vendégeink nyolcvan százaléka nem a fedett szállást választja, inkább sátrat vernek, és élvezik a természetet – fogalmazott a kemping vezetője, Böősi Gábor. Az ásványrárói Part Camping áprilisban már kinyitott, májusban hétvégente sokan érkeztek hozzájuk mesélte Böősi Gábor tulajdonos. Fotó: Csapó Balázs – Eszközparkunkat idén is fejlesztettük, tizennégy kenut, új sárkányhajókat vásároltunk, hogy a vendégek még inkább betekinthessenek a vadregényes szigetközi vízi túrák világába. A külföldi látogatók zöme kerékpárral érkezik, idén is voltak már szlovák, lengyel és cseh vendégeink átutazóban – tette hozzá. A Mosonmagyaróvári járásban található Dunaszigeten évek óta működik a Nagyszigeti Sátorozóhely, ami mintegy hétezer négyzetméteren várja vendégeit. – Szinte kizárólag visszatérő vendégeink vannak, akik minden évben ellátogatnak hozzánk. Folyamatosan érkeznek azok, akik 10–15 éve nálunk töltik a szabadságukat. A nyár elkezdődött, de szinte száz százalékban csak magyar látogatóink vannak – mondta el lapunknak Glaser Péter, a Nagyszigeti Sátorozóhely üzemeltetője. A helyszín tűzrakó helyekkel, vizesblokkal, kinti padokkal, asztalokkal, fedett terasszal várja a kikapcsolódni vágyókat. A parti részen kényelmes vízre szállási lehetőséget építettek ki, kavicsos szakasszal. A hegykői termálfürdő melletti Sá-Ra Kempingben ottjártunkkor a reggeli időszak ellenére élénk sürgés-forgás fogadott minket. A lakóautók, sátrak előtt készültek a fenséges reggelik, de többen már kerékpárra ülve indultak, hogy felfedezzék a környék nevezetességeit. – Mintegy hetvenezer éjszakát töltöttek vendégeink a kempingben 2019-ben, idén úgy látszik, hogy megközelíthetjük ezt a számot, az utóbbi két hónap forgalma ugyanis jelentős emelkedést mutat – tudtuk meg Radovits Tibor ügyvezetőtől. Reinhard és Anita Juda a németországi Hannoverből érkezett lakóautóval Hegykőre, hogy kerékpárral járják be a Fertő tó környékét. Fotó: Máthé Daniella A külföldi vendégek elsősorban Ausztriából és Németországból érkeznek, de továbbra is sok cseh turista látogat el hozzánk. A németek általában kilenc napot maradnak, a többiek négy nap körül tartózkodnak a kempingben. – Vendégeink a fürdő szolgáltatásai mellett kerékpároznak, sétálnak és kávéznak a faluban, valamint előszeretettel vesznek részt Hegykő és a környékbeli települések rendezvényein –mondta el az ügyvezető.

