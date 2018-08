Nemzetközi Fotópikniket tartottak Darnózselin - képek

A jó idő hatására, no meg a hagyomány miatt, nagyon sok fotós és egyesület is képviseltette magát az erdei tárlaton. Sörös Valéria, a főszervező elmondta, hogy egész nap változatos műsorral kedveskedtek a vendégeknek. Szavazni is lehetett a fotókra, amelyeket beneveztek a versenybe.A kora délutáni műsort a mosonmagyaróvári Haller Sport Majorette Egyesület tagjai nyitották. Gyönyörűek és ügyesek voltak a lányok. Közülük az egyik hölgy, Jázmin, az Európa Bajnokságon szerepel majd. Az egész napos rendezvény során finom, bográcsban főtt magyaros és kemencében készült ételeket, házi süteményeket fogyaszthattak a Mikotai Parkerdőbe kilátogatók.