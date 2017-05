Fejtörő érkezett a PÁGISZ-ból Olvasóinknak! - fotók

Villámok csapkodtak a Van de Graaff - generátorból és a Tesla-tekercsből, alumíniumkarikák röpködtek a Lenz-ágyúból, kigyulladtak a LED-szalagos dekorációs fények és a Glimm-lámpák. Forogtak a szélkerekek, vidáman ugrándoztak a nem newtoni folyadékcseppek a hangszórón.Folyamatos látogatói érdeklődés mellett, "izzó" hangulatban zajlott április 21-én 18 és 22 óra között a "Light in the Night" rendezvény a PÁGISZ-ban. Felnőttek és gyerekek egyaránt örömüket lelték mind az elektropneumatikus vezérlésű üzemi robot bemutatásában, mind a LEGO-kisautó távirányításában. Ügyességet, bátorságot, eszességet próbára tévő kreatív játékok, rejtvények, kísérletek, barkácsolási feladatok várták a vállalkozó kedvű résztvevőket.Az érsekújvári Jedlik Ányos Elektrotechnikai Szakközépiskola és Kereskedelmi Akadémia saját készítésű elektromos versenyautóval érkezett, mely miután az utánfutóról legördült, már rótta is a köröket az aulában. Az iskola partnercégei (AUDI Hungaria Zrt., Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft, ENGINEERINSTRUMENTS Kft., MELECS EWS GmbH Magyarországi Fióktelepe) is érdekes bemutatókkal készültek.A Győri Műszaki SZC által meghirdetett programon aktívan közreműködtek a PÁGISZ kísérletező kedvű tanárai és diákjai, akik a vendégek "oktatása" és szórakoztatása mellett maguk is jót derültek 1-2 kvízkérdés szokatlan megoldásán vagy néhány képrejtvény megfejtése közben. Íme egy feladvány olvasóinknak is: