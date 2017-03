Francia matematikus nyerte idén az Abel-díjat

A 77 éves Meyer a waveletek (hullámocskák) matematikai elméletének kidolgozásában játszott kulcsfontosságú szerepe elismeréseként kapja a díjat.A matematikát, az információs technológiát és a számítástudományokat is érintő teóriát az adattömörítés, a zajcsökkentés, az orvosi képalkotás, az archiválás terén, valamint a Hubble űrteleszkóp által készített képek felbontásának javítására is használják.Nem is olyan régen pedig az Albert Einstein által száz éve megjósolt gravitációs hullámok létezésének bizonyításában is szerepet játszott.A hatmillió norvég koronával (mintegy 202 millió forinttal) járó Abel-díjat május 23-án adják át Oslóban.A Tuniszban felnőtt Meyer 1966-ban szerzett doktori címet a Strasbourgi Egyetemen. Tudományos pályafutása során számos híres francia egyetemen dolgozott, 1993-ban választották be a Francia Tudományos Akadémia tagjai közé.

Az Abel-díjat, amely a világ egyik legjelentősebb tudományos kitüntetése, Niels Henrik Abel (1802-1829) norvég matematikus emlékére alapították 2002-ben, hiányt pótolva, mert az 1895-ben alapított Nobel-díj a matematikusokat nem jutalmazza.