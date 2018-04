Élőben közvetítettek egy agyműtétet Pécsről

Élőben adja a Szeretlek Magyarország portál a Facebookon egy 43 éves férfi agyműtétjét. A férfit a pécsi Idegsebészeti Klinikán műtik meg, ő és az orvosai is beleegyeztek, hogy hazánkban először élőben mutassanak be egy ilyen operációt.A Parkinson-kórban szenvedő 43 éves Karácsony István végig ébren van az agyműtét során. Az orvosok két elektródát ültetnek a testébe, hogy ezzel szüntessék meg a rohamait.Magyarországon 20-30 ezer embert érint a Parkinson-kór, és műtétről azoknál lehet szó, akik gyógyszerrel nem tudnak javítani az állapotukon, életminőségükön.A beültetett elektródát agyi pacemakernek is nevezik, és rendkívül pontosan kell behelyezni az eszközt, mert pár milliméteres eltérés is hatástalanná teheti a szerkezetet.Az eszköz elektromos ingerekkel stimulálja az agyat, ezzel tudja megszüntetni a beteg állandó remegését.