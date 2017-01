Át akartak kelni a jeges folyón, csapdába kerültek az antilopok

Harminc villásszarvú antilop pusztult el az amerikai Idaho állam déli részén, amikor egy jeges folyón akartak átkelni.



A helyi vadvédelmi illetékesek szerint a hétvégén mintegy 500 példányból álló villásszarvú antilopcsorda akart átkelni a Snake folyón. Kétszáz állatnak sikerült is átjutni, ám a csorda egy része, 47 példány a partról rácsúszott a folyó jegére és csapdába került. A csorda többi része ezért visszafordult, és a parton maradt.



A vadvédelmi szakemberek hétfőn kezdték el a jégen rekedt állatok mentését, amelyeket a prérifarkasok is megtámadtak, ám mintegy harminc példányon már nem tudtak segíteni, több antilop annyira megsérült, hogy el kellett altatni őket.



A szakértők szerint nagyon ritka, hogy a villásszarvú antilopok elpusztuljanak egy jeges folyón való átkeléskor.

A kis szarvashoz hasonló villásszavú antilopokat (Antilocapra americana) Észak-Amerika leggyorsabb szárazföldi állatának tartják, akár 97 kilométer/órás sebességgel is képesek futni.