A FedEx viszi Kínába a washingtoni állatkert óriáspandáját

A FedEx szállítmányozási cég különgépén szállítják Kínába kedden Pao Paót, a washingtoni állatkertben négy éve született óriáspandát, az útra vele tart gondozója és egy állatorvos, valamint többkilónyi pandacsemegét is visznek a 16 órás útra.



Pao Pao elszállítását a Smithsonian Nemzeti Állatkertből és indulását Washington Dulles Nemzetközi repülőteréről az állatkert élőben fogja közvetíteni Facebook-oldalán.



Pao Pao első osztályú ellátásban részesül a repülőgépen, egy különleges, franciaágy nagyságú fémketrecben helyezik el, amelyben képes lesz jókat nyújtózkodni. Gondozói ellátták őt mintegy 25 kilogramm bambusszal, háromkilónyi almával és mintegy egy kiló édesburgonyával.



"Az út nagy részén, reméljük, hogy enni fog" - közölte gondozója, Marty Dearie, hozzátéve, hogy a pandák naponta 13-16 órát töltenek táplálkozással.



Marty Dearie Kínában az állattal marad mindaddig, amíg az nem szokja meg új életkörülményeit.



Laurie Thompson, az óriáspandák részlegének egyik vezetője elmondta, hogy Pao Paót születése óta arra készítik az állatkertben, hogy Kínába fog távozni. Megtanították neki azt is, hogy engedje majd kínai gondozóinak a vérvételt és hogy ultrahanggal megvizsgálják. "Készen állunk. Megtettük a dolgunkat, készen vagyunk arra, hogy Kínába küldjük őt, hogy majdan kölykei szülessenek" - hangsúlyozta.



Pao Pao 2013. augusztus 23-án született, a kölcsönadási szerződések alapján minden Kínán kívül született óriáspandának az ázsiai országba kell költöznie négyéves kora körül. Most az óriáspandák fajfenntartásával és kutatásával foglalkozó csengtui központba szállítják őt, ahol öt-hatéves kora körül fogják bevonni a tenyészprogramba.



A washingtoni állatkertben három óriáspanda marad, Pao anyja, a 18 éves Mej Hsziang, apja, a 19 éves Tian Tian és Bej Bej nevű egyéves bocsuk.



Négy amerikai állatkertben gondoznak óriáspandákat a kölcsönprogram keretében. Négy állat van az atlantai, három a washingtoni, három a San Diegó-i és kettő a memphisi állatkertben.