Utcát neveznek el egy Oscar-díjas filmről Miamiban

A Moonlight Way a Liberty Square közelében húzódik, ahol a 37 éves Jenkins felnőtt, és ahol a film egyes részleteit forgatta.



A rendező a 36 éves Tarell Alvin McCraney In Moonlight Black Boys Look Blue (Holdfényben a fekete fiúk kéknek látszanak) című színműve nyomán írta a film forgatókönyvét. Bár mindketten Miamiban, egymástól néhány utcányi távolságra egy időben nőttek fel, csak azt követően találkoztak először, hogy Jenkins hozzákezdett a film előkészítéséhez.



Amikor a Holdfény idén elnyerte egyebek mellett a legjobb film és adaptált forgatókönyv Oscar-díját is, a forgatókönyves díjért együtt léptek fel az Oscar-gála színpadára. A felnőtté válásról szóló film egy meleg fekete fiú életét ábrázolja, akinek az anyja drogfüggő.



Az utca átnevezését a hétvégére időzítették, amikor Jenkins és McCraney is Miamiban tartózkodik majd. A nyilvános ünnepséget a város Afrikai Örökség Kulturális Művészeti Központjában rendezik meg.



Az átnevezésről a megyei tanács döntött. Mint Audrey Edmonson, a testület egyik tagja egy helyi újságnak elmondta: azt akarták, hogy az utca neve arra emlékeztesse a nehéz körülmények között felnövő gyerekeket a Holdfény sikertörténete révén, hogy mindenki számára van remény.