Új klipet mutatott be Szakács Gergő - Mutatjuk

Bár a dalt már akkor megírtam, amikor megtudtam, hogy nagypapám beteg, eddig mégsem jelentettem meg. Most viszont ennyi évvel később úgy éreztem, hogy méltóképp tudok megemlékezni róla, és olyan felvételt és videót tudok hozzá készíteni, ami minőségben is megállja a helyét és azt tudom megvalósítani, amit megálmodtam. A dalban sok a rap rész, mert annak idején mindössze 20 perc alatt gurult ki belőlem. Ez egy ösztönös reakció volt, és ezen nem akartam változtatni utólag sem

November 1-jén mutatta be Hanghajó című szóló dalához készült videóklipjét Szakács Gergő, a Follow The Flow zenekar egyik frontembere. A melankolikus hangvételű dal nagypapája elvesztéséről szól, és ennek megfelelően a videót is Borsodban, Gergő szülőhazájában forgatták.- mesélte Gergő a dal születéséről.A klipet ketten forgatták, a rendező Nagy Bence mellett maga Szakács Gergő is drónozott, bemutatva a Hámori-tó menti táj klasszikus őszi színeit.