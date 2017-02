Tűzoltók szabadították ki a sorozatsztárt

Joe Minoso

Tűzoltót játszik a tévében, a mindennapokban azonban néha ő szorul a lánglovagok segítségére. Joe Minoso, a Lángoló Chicago című sorozat sztárja valószínűleg maga sem gondolta volna, hogy egy napon azok fogják megmenteni, akiket nap, mint nap alakít a vásznon.Az AXN csatornán futó sikersorozat színésze saját Instagram oldalán osztotta meg nem mindennapi kalandját. Minoso éppen egy chicagói épületben akart lemenni a földszintre, amikor beragadt a liftbe.

Jesse Spencer

- írta a színész, akit negyed óra múlva az ámuló chicagói tűzoltók szabadítottak ki szorult helyzetéből. A lánglovagok először el sem akarták hinni, hogy a híres színészt mentették ki, nem sokkal később azonban már büszkén pózoltak vele egy közös fotón.Nem Joe Minoso a sorozat egyetlen sztárja, aki testközelből tapasztalhatta meg, milyen, amikor tűzoltók sietnek a segítségére. Néhány éve színésztársa, Jesse Spencer került hasonló helyzetbe, ironikus módon ő is egy chicagói liftben.A sztár, aki szintén tűzoltót alakít a sorozatban, szüleivel és egy turistacsoporttal együtt ragadt be egy épület liftjébe. Ők azonban hiába akartak telefonálni, a kabinban nem volt térerő, a beszorult emberek pedig kezdtek pánikba esni. Spencer végül úgy döntött, a maga kezébe veszi az irányítást, és kézzel kifeszítette a lift ajtaját, hogy kapjanak egy kis levegőt, és térerő is legyen.

- Szerencsére ki tudtam feszíteni az ajtót annyira, hogy legyen levegő, sőt egy mobiltelefont is ki tudtunk rajta dugni, így sikerült telefonálnunk - mondta.- Ez megnyugtatta kicsit a társaságot, felváltva álltak az ajtó mellé, hogy ne essenek pánikba. Egy lány klausztrofóbiás volt, neki különösen nehéz volt elviselnie a helyzetet, amíg megérkeztek a tűzoltók - tette hozzá.Spencert és a többieket végül sikerült kiszabadítani, és a közös fotók sem maradtak el.