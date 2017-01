Tarlórépaesővel űznek ördögöt Szent Sebestyén napján

A népi hagyomány eredetét valójában senki sem ismeri, de a helyi szájhagyomány szerint az ördög, a Jarramplas, eredetileg egy tolvaj volt, aki jószágot lopott a falusiaktól. Amikor rajtakapták, büntetésként zöldségekkel dobálták meg, és kikergették a faluból. Minden évben kétnapos ünnepségen idézik fel ezt az eseményt január 19-én és 20-án.



A két nap alatt az ördögi külsejű Jarramplasnak többször is meg kell jelennie az utcákon, ezért két fiatal férfi is magára öltheti a látványos jelmezt, amelynek része egy óriási, színesre festett, fából faragott maszk, hosszú szarvakkal és egy színpompás, szalagdarabkákból készült gúnya. Mivel a tarlórépa kemény, és a helyiek általában tiszta erőből vágják a Jarramplashoz, a jelmez alatt komoly védőöltözet van.



Ebben az évben mintegy 20 tonna tarlórépát készítettek elő a szervezők az ördög kiűzéséhez. Az öltözék része a dob, amelyet a Jarramplas folyamatosan és ütemesen ver, miközben répával dobálják őt, mintha ezzel is hergelni akarná ellenfeleit. Nem menekül, hanem táncol, ugrál, szembenéz a dobálókkal.



A Jarramplas szerepének eljátszása igazi megtiszteltetésnek számít, és az 1500 lakosú faluban rengetegen pályáznak is rá: a várólista már 20 évre előre betelt. Spanyolországban egyébként több helyi, hagyományőrző ünnepség része a zöldséghajigálás, ezek közül a leghíresebb az augusztusban, Bunolban tartott Tomatína, amelyen több mint 100 tonna paradicsommal csatáznak a résztvevők.