Szobrot állíttat Dianának Vilmos és Harry herceg

A Kensington-palota - Diana egykori, Vilmos és Harry jelenlegi londoni rezidenciája és hivatala - szombat este bejelentette, hogy a hercegnő halálának idei huszadik évfordulója alkalmából készülő szobor a palota parkjának nyilvánosan látogatható részén áll majd.



A szobrászt egy hattagú bizottság jelöli ki, amelynek tagja lesz Diana nővére, Lady Sarah McCorquodale, valamint Jamie Lowther-Pinkerton, Vilmos és Harry volt személyi titkára is.



Diana - Károly trónörökös első felesége - 1997. augusztus 31-én vesztette életét egy párizsi autószerencsétlenségben.



Vilmos és Harry közös nyilatkozata szerint édesanyjuk halálának huszadik évfordulója megfelelő alkalmat nyújt arra, hogy szobor állításával emlékezzenek meg arról a pozitív hatásról, amelyet a néhai hercegnő élete és tevékenysége gyakorolt Nagy-Britanniára és az egész világra.



II. Erzsébet királynő - Vilmos és Harry nagymamája - a Kensington-palota közleménye szerint támogatja két unokája elhatározását.



Diana emlékére eddig egy nagyobb emlékmű készült, egy rendhagyó kivitelezésű szökőkút, amelyet a londoni Hyde Parkban építettek, és a királynő avatta fel 2004 nyarán. Ez az alkotás azonban nem nyerte el a brit sajtó és a közönség tetszését, ráadásul tervezési problémák miatt többször is át kellett alakítani.



Diana halálának idei huszadik évfordulójáról a hercegnő öccse, Lord Charles Spencer is megemlékezik, mégpedig emlékkiállítások sorával, amelyet a család ősi angliai birtokán, Althorpban rendeznek. Dianát a birtok tavának kis szigetén helyezték örök nyugalomra, sírját csak a legközelebbi hozzátartozók látogathatják.