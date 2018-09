Sok év egyedüllét után talált rá a szerelem Fresh Andira

Míg nyár elején a Micsoda Nők!-ben Villányi Andrea arról panaszkodott, hogy kiborítja a magány, és irigyli a párkapcsolatban élőket, addig mára új vizekre evezett, és úgy tűnik, nyár végére neki is bekopogtatott az ajtaján a szerelem - írja a Bors A Fresh együttes csinos előadója évekig böjtölt, és várt az igazira, 35 évesen már azon is gondolkodott, hogy a kor, mint olyan nem érdekli, és akár 10 évvel fiatalabb pasit is választana, de legfrissebb képét elnézve, úgy fest, sikerült a saját korosztályából párt találnia."Szeret. Szeretem. Több nem kell. Azt hiszem, ez az igazi Boldogság!" - írta Facebook posztjához az énekesnő.