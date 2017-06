Nemes Jeles már forgatja új filmjét, a Sunsetet

Jakab Juli, a film női főszereplője.

Az 1913 nyarán játszódó Sunset. A film fő díszlete, a Leiter Kalapszalon, a pesti Palotanegyedben épült fel.Sipos Gábor és Rajna Gábor, a Laokoon Filmgroup producerei elmondták, hogy már több éve dolgoznak a Sunset tervén, hosszú és. Örömteli munka, ugyanakkor hatalmas kihívás ennek a nagyszabású filmnek az elkészítése, amely Budapest fénykorát idézi fel. A stáb valamennyi tagjától rendkívüli koncentrációt és erőfeszítést kíván, de felkészültek a feladatra.Az alkotók- Zabezsinszkij Éva casting director irányításával -, a statiszták száma megközelíti a 4400 főt.

Jakab Juli, a film női főszereplője.

1913. Budapest, Európa szíve. Az árvaházban nevelkedett, fiatal Leiter Írisz Magyarország fővárosába érkezik. Azt reméli, hogy kalaposlányként dolgozhat néhai szülei egykori legendás szalonjában, ám a kalapbolt új tulajdonosa, Brill Oszkár elutasítja. Írisz egy idegentől értesül róla, hogy Leiter Kálmán néven él egy bátyja, akinek nem tudott a létezéséről. A családja után kutatva a lány sötét titkokra bukkan, és elragadja a bukásához érkezett civilizáció zűrzavara.

nemzetközi összetételű, a magyarok mellett román, lengyel és német színészek is játszanak a filmben, néhányukkal már a Saul fiában is találkozhattunk. A szereplők között ismert, pályakezdő és amatőr színészeket egyaránt találunk.is jelentős szerepekben tűnnek fel.A Sunset főszereplőiés a román, aki többek között a 4 hónap, 3 hét, 2 nap című cannes-i Arany Pálmás filmből ismert.Nem a dekadencia érdekel, hanem maga a zuhanás, amikor egyik pillanatról a másikra minden leesik a zenitről. A Sunset– számomra ez benne a legizgalmasabb. Nem klasszikus kosztümös drámát rendezek, hanem az élet ritmusát szeretném érzékeltetni, ahol minden mozgásban van és állandó meglepetéseket hoz." - foglalta összeA rendező új filmjében is. A Sunset operatőre Erdély Mátyás, zeneszerzője Melis László, sound designere Zányi Tamás, díszlettervezője Rajk László, jelmeztervezője - a stábhoz újonnan csatlakozó - Szakács Györgyi. A rendező a forgatókönyvet együtt jegyzi Clara Royer-vel és Matthieu Taponier-vel, utóbbi egyben a film vágója is.A Sunset is a Laokoon Filmgroup gyártásában készül, Sipos Gábor és Rajna Gábor producerek vezetésével, a Magyar Nemzeti Filmalap és az Eurimages támogatásával,. A filmkerül a magyar mozikba, a Mozinet forgalmazásában.