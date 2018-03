Nagy dobásra készül Czutor Zoli

Egész héten Czutor Zoli rögtönzött, adott témára írt dalai csendülnek fel a Sláger FM-ben, ahol a rutinos zenész önti dalba minden reggel a nap üzenetét.



- Először kicsit izgultam, hogyan is fog működni a közös munka a négyesfogattal. Abaházi Csabát nagyon régóta, még a kemény metálzenész korszakából ismerem, de Petrát, Bárdosi Sanyit és Növényi Norbit is ismertem már korábbról. Elképesztően jó velük együtt dolgozni, felülmúlta az elképzeléseimet a közös munka - mondta Czutor Zoli, aki a hallgatók üzeneteiből csemegézi a témát és ahhoz ír egy rögtönzött dalt, melyet a stúdióban elő is ad.



- Nagyjából háromnegyed óra alatt kell egy komplett dalt írnom a nap témájáról. Nemcsak a dalt kell összerakni, hanem a szöveget is vagyis ez egy komplett dal- és szövegírói kihívás, amit nagyon élvezek - árulta el a zenész, akinek annyira megtetszett ez a rögtönzött műfaj, hogy hosszútávú célokat is el tud képzelni a rapid dalszerzés kapcsán.



- A koncertjeinken mindig történik valami váratlan, de egészen más, ha felborul egy szék vagy valami humorosat dal formájában, néhány akkord megpengetése mellett reagálunk le a közönség felé. Ez a rögtönzött, egy adott témára - ráadásul ilyen rövid idő alatt - történő dalszerzés viszont igazán különleges és nagyon élvezem is. Látok benne rációt hosszútávon is, így elkezdtem ötletelni, hogy milyen formában lehetne ezt a dolgot továbbvinni - árulta el terveit Czutor Zoli, aki ötgyermekes édesapaként legutóbb az apaság témakörét járta körül rögtönzött dalában.