Műlábú modell a címlapon

Plus size humorista, műlábbal élő blogger és vitiligós modell: a hagyományos szépségideálon túlra kalauzol az ELLE magazin májusi száma. A lap három különböző címlapon három erős és valódi nővel kampányol az irreális testképek ellen. Ráskó Eszter, Lukoviczki Réka és Széles Adrienn saját történetein keresztül hívja fel a figyelmet önmagunk szeretetének fontosságára.





A vezető női magazin történetében hagyomány, hogy a lap minden évben egy különleges, a sablonoktól merészen eltérő címlappal jelentkezik. Az április 10-én megjelenő, Love your body (Szeresd a tested) üzenetre fókuszáló szám olyan inspiráló nőket mutat be, akik testi adottságaik teljes elfogadásával motiválják a "modell alkattól" eltérő olvasókat önmaguk szeretetére. A három különböző címlapon Ráskó Eszter humorista, Lukoviczki Réka műlábbal élő blogger és a súlyos bőrbetegséggel született Széles Adrienn mutatják meg, nem hajlandóak szégyellni a külsejüket.





- A közösségi média teljesen megváltoztatta a szépségről alkotott elképzeléseinket. Ma két erőteljes, egymásnak ellentmondó trend hódít. Az egyik a tökéletesség: mindannyian használunk filtereket, és már egy tizenéves is profi módon retusálja a képeit. Másrészt ott vannak a különleges szépségek, akik valóságos divatforradalmat robbantottak ki a merészségükkel: nem hajlandóak megfelelni a szépségipar és a társadalom elvárásainak. Szerencsére már a nagyobb márkák is használják a kampányaik során a plus size és az átlagostól eltérő modelleket - árulta el Liptai Lívia, az ELLE főszerkesztője. A magyar piacon az ELLE elsőként szerepeltetett smink és retus nélküli, valamint kerekesszékes nőket a magazin címlapján. - Folyamatosan szeretnénk megkérdőjelezni a hagyományosnak gondolt szépségideált, és ezzel együtt olyan nőket is bemutatni, akik nem csupán a külsejük, hanem a hozzáállásuk miatt is érdekesek. Lenyűgöző, hogy egy tragikusnak tartott helyzettel Lukoviczki Réka hogyan küzd meg, több ezer embert motiválva az előadásaival. Széles Adrienn rengeteget szenvedett a vitiligója miatt, de most minden reggel úgy köszönti a foltjait: de szépek vagytok! Esztert pedig egyáltalán nem érdekli, milyen méretet tart bárki ideálisnak.

A lap szerkesztősége a Love your body kampánnyal és bátor szereplőivel szeretné megmutatni: igenis lehet önmagunkat komplexusok és előítéletek nélkül látni.