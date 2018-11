Magyar kamuhíroldal-hálózatot törölt a Facebook

A lekapcsolt hálózat hat tagjának (Káprázatos Club, NŐK Blogja, Magyarok Blogja, Világpolgár, 40 év felettiek közössége, A Tudás Fája összesen bőven százezres nagyságrendű követőtábora volt - írja az Index A csoport legutóbb azzal került a figyelem középpontjába, hogy Horváth József neves kutatóbiológus nevét és fotóját használták a kamuhíreikhez. Állítólag a biológus feljelentést is tett, amivel összefügghet a mostani törlés.A lap úgy tudja, hogy a törölt oldalak helyett máris létrejöttek új, ugyanilyen stílusú, és nagyon hasonló neveken futó új csoportok: Magyarok Blogja helyett Magyarok Közössége, és így tovább.A lájkvadász és kamuhíroldalak ellen küzdő fakepalm.hu nyomozta ki, hogy a Káprázatos és társai mögött egy Nagy Erika nevű, 48 éves orosházi tanárnő áll. Mint írják, egyben ő volt a megújult oldalakon mindegyikén is az első lájkoló.A Fakepalm beszélt is Nagy Erikával, aki a lebuktatóinak válogatott szidalmazása mellett elismerte, hogy valóban ő futtatta az oldalakat, és még panaszkodott is egy sort, hogy milyen sok munkája ment most kárba a törlésükkel - írja a lap.