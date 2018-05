Luther Márton alakú jelzőlámpák működnek Wormsban

Luther Márton német vallásreformátor alakja jelenik meg a németországi Worms közlekedési lámpáin. A városközpont egyik gyalogátkelőhelyénél üzemelő lámpák zöld jelzésénél szerzetesi ruhában és jellegzetes fejfedőjét viselve, piros jelzésnél pedig arccal szemben, egy helyben állva jelenik meg Luther alakja. A lámpákat az Evangélikus Egyház kezdeményezte a városnak otthont adó Rajna-vidék-Pfalz szövetségi tartományról elnevezett ünnepnap alkalmából.Luther Márton Ágoston-rendi német szerzetes, teológus 1517. október 31-én függesztette ki az egyházi megújulást követelő 95 tézisét a wittenbergi vártemplom kapujára. Ettől a naptól számítjuk a reformáció kezdetét.A pápa 1520-ban kiátkozással fenyegette meg a protestáns vallásreformáció elindítóját. X. Leó 1521 januárjában pedig ki is átkozta Luthert, akit V. Károly német-római császár eretnekként idézett a wormsi birodalmi gyűlés elé, ahol a reformátor Bölcs Frigyes menlevelével meg is jelent. Itt is kitartott álláspontja mellett, mint mondta:

Ha nem győznek meg a Szentírás és a józan ész alapján, nem fogadom el a pápák és zsinatok tekintélyét, mert ezek ellentmondanak egymásnak.

Beszédét az "Itt állok, másként nem tehetek!" szavakkal fejezte be. Az Evangélikus Egyház úgy tervezi, hogy a különleges közlekedési lámpák a wormsi birodalmi gyűlés 2021-ben esedékes 500. évfordulójáig maradnak szolgálatban.