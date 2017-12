Látványos bemutatót tartott a 11-szeres motoros teremtriál világbajnok Budapesten - galéria

Budapesten, a Papp László Budapest Sportaréna előtt tartott látványos bemutatót pénteken délután Toni Bou, a motoros teremtriál 11-szeres világbajnoka.A szakág 31 esztendős spanyol versenyzője azért érkezett Magyarországra, hogy népszerűsítse a hivatalos nevén X-Trial ügyességi és technikai motorverseny jövő évi budapesti futamát."Március 29-én este első alkalommal kerül sor Magyarországon X-Trial világbajnoki futamra, amely egyben a sorozat nyolcadik, egyben utolsó állomása lesz" - jelentette be a pénteki sajtótájékoztatón Hermann Henrik, a Magyar Motorsport Szövetség elnöke. A sportvezető hozzátette: a Papp László Budapest Sportarénában 18.30-kor kezdődő, látványosnak ígérkező sporteseményre 8000 ezer nézőt várnak, s amennyiben megfelelő érdeklődés mutatkozik, szeretnék évről évre legalább egy évtizeden keresztül megrendezni.Kitért arra is, hogy a világbajnoki sorozatban 13 versenyző - többségében francia és spanyol - indul, s közülük általában nyolcan-kilencen vesznek rész egy-egy vb-futamon."Toni Bou a szakág kiemelkedő, verhetetlen egyénisége, aki 2007 óta sorozatban mind a tizenegy X-Trial világbajnokságot megnyerte, s emellett ugyanennyi vb-elsőséget tud felmutatni a sportág szabadtéri változatában, a Trial Grand Prix sorozatban is" - hangsúlyozta a Magyar Motorsport Szövetség első embere."Örülök, hogy Budapest révén új helyszín is bekapcsolódik a világbajnoki sorozatba, ez plusz motivációt jelent számomra. Mindent megteszek azért, hogy a közönség jól szórakozzon, s szeretném megvédeni világbajnoki címemet" - fogalmazott Toni Bou, aki a sajtótájékoztatón azt is elárulta, hogy még hat évig akar versenyezni, utána pedig szeretne családot alapítani.A teremtriál világbajnokság mostani sorozata december 3-án a franciaországi Vendée-ben rajtolt, ezt követően három-három francia és spanyol helyszínen folytatódik, majd a záró futam, és a vb eredményhirdetésének helyszíne a magyar főváros lesz.