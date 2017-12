Lakatos Márk: ezek nem voltak párkapcsolatok

Fotók: VIASAT3/Labancz Viktória

Lakatos Márk a VIASAT3 műsorában úgy fogalmazott, még nem volt igazi párkapcsolata, de most már nem tartja lehetetlennek, nem küzd ellene:– Soha nem gondolkodtam párkapcsolatban. Volt egy-két zűrös nagy szerelmi életem és csalódásom, kalandom. De ezek nem voltak párkapcsolatok, hanem inkább furcsa, keserű, hosszú sztorik, pontosan kettő és akkor én ezt nagyjából le is zártam, hogy nekem minek párkapcsolat – árulta el Márk.Az ország legfőbb divatdiktátora – aki jelenleg a Sony Maxon vezeti Stíluspárbaj című műsorát – nem szereti, ha beskatulyázzák és ez a párkapcsolatok terén is megjelenik. Nem érti, miért van az, hogy valakinek mindenáron párt kell keresnie és elvárják, hogy gyereke legyen, függetlenül attól, hogy meleg-e vagy nem.– Ez ellen nagyon harcoltam és úgy éreztem, hogy biztosan meg tudom másként csinálni. A körülöttem lévő emberekkel, a barátaimmal, a családommal én meg tudom élni azt a lelki életet, amit adott esetben valaki egy párkapcsolatban tud megélni, és a szexuális részt pedig meg tudom élni másképpen – ismerte el a ma esti Lakástalkshow-ban.A beskatulyázást a személyiségét illetően sem viseli könnyen, saját melegségéhez való viszonyáról őszintén vallott a VIASAT3-on.– Kicsit ez a Woody Allen típusú ember vagyok: nem lennék annak a klubnak a tagja, ami tagjai közé fogad. Az egész melegségem fura, nem vagyok egy átlagos meleg pasi. Mindig feszülök, ha engem egy skatulyába akarnak rakni, amikor nekem egy x,y,z típusú embernek kell lenni. Úgy kellene viselkedni, olyan dolgokat kellene viselni, olyan kapcsolatot kellene keresni. Nekem ez nem természetes így – mondta Márk.

A VIASAT3-on szerda este az is kiderül, hogy 19 éves korában Madridba tartva a Ferihegyi gyorsforgalmi úton vallotta be édesapjának homoszexualitását:– Rákérdezett, hogy akkor most tényleg nincsen barátnőd? Nincs, apu, tényleg nincs, megbeszéltük már sokszor – reagáltam. Jó, akkor most meleg vagy? – intézte hozzám a kérdést. Végiggondoltam, hogy na, akkor most mi van, ez hogy legyen, ezt a helyzetet hogyan kezeljük. Akkor én azt mondtam, hogy "jó, nagy levegő, ha nem most, akkor mikor" – mesélte a szerda esti Lakástalkshow-ban.Édesapja kapcsán elárulta azt is, hogy korábban nagy harcai voltak, viszonyuk csupán az elmúlt években rendeződött:– Apámtól kettőnkről tanultam nagyon sokat, azt, hogy az indulatokat és a fájdalmakat nem szabad nagyon sokáig táplálni, hanem el kell jutni arra a pontra, hogy túllépj és össze tudj ölelkezni azzal az emberrel, akivel bármennyit is harcoltál, mégis az apád és van közös dolgotok, van közös szeretet – jegyezte meg Márk.A szerda esti adásból megtudhatjuk, a stylist már kisgyerek korától kezdve ufónak érezte magát a saját családjában, a környezetében, sőt meleg kisfiúként a társadalomban.