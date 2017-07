Kínos problémájáról mesélt Bárdos András

Különös, de nem is olyan ritka problémával küzd a Bárdos András: bármennyire igyekszik, nem ismeri fel az arcokat. Emiatt folyton kínos helyzetbe keveredik -- Arcvak vagyok - szögezte le Bárdos András, aki gyermekkorában vette észre magán ezt a problémát. - Nehéz lett volna nem észrevenni! Gyerekkorom óta gyűjtöm a szörnyűbbnél szörnyűbb, a kínosabbnál kínosabb élményeket, megalázásokat. Nyilván előtte is sok volt, de az első kellemetlen élmény, amire már emlékszem, nyolcéves koromban történt. Rám köszönt a szomszédban lakó osztálytársam anyukája a trolin, és nem ismertem meg. Egyszerűen nem tudtam hová tenni, amitől rettenetesen zavarba jöttem.A televíziós közeli ismerősével is képes percekig úgy beszélgetni, hogy nem tudja, kicsoda.Az arcvakságnak is vannak fokozatai, vannak, akik csak ismerősöket nem, mások családtagokat sem és a legsúlyosabb fokozatban az illető a saját arcát nem ismeri fel. András helyzete ennyire nem durva.- Természetesen az anyukámat, a testvéremet, a családtagjaimat megismerem, de akiket nem láttam évek óta, már nem biztos.A televíziós anak elárulta, kerüli az olyan helyeket, ahol sok ismerőssel lehet találkozni, például a színházi bemutatókat. Ha mégis elmegy, akkor a felesége, Máté Krisztina félig mögötte áll, és feltűnés nélkül súgja a fülébe, hogy ki ő, tegezi vagy magázza.- Nincs mit tenni, ezzel együtt kell élnem. Miközben gyakorlom a bocsánatkérést! - mondta Bárdos András.Magyarországon 200-250 ezer ember élhet arcfelismerési zavarral.