Kamaszoknak is szóló interaktív kortárs kiállítás nyílik Szentendrén

Láthatatlan jelenlét- művészet kamaszoknak címmel fiataloknak is szóló kísérleti, interaktív kortárs tárlat nyílik csütörtökön a szentendrei Barcsay Múzeumban.A kiállítás kiindulópontja három képzőművészeti alkotás: Tóth Eszter Kinn a bárány, benn a farkas című szék- videóinstallációja, Ásztai Csaba Ádám és Éva című olajfestménye, valamint Vincze Ottó Magyarázat című hanginstallációja - közölte a múzeum az MTI-vel.Mint írják, mindhárom mű zavarba hozza a befogadót és más-más módon, de hiányérzetet kelt. Tóth Eszter székére nem lehet leülni, Ásztai Csaba képén csupán röntgenképszerű utalásokat lehet felfedezni. Vincze Ottó installációjában két női torzó beszélget egymással, akik képtelenek akár csak egy szót is dekódolni a másik mondandójából. Innen indulhat el az érdeklődő és Josefh Kosuth, Csontó Lajos, Fülöp Gábor, Kis Varsó és sok más alkotó művén át juthat el a felismerésekig.A kiállított művekhez a tárlat kurátorai a fiatalokat is foglalkoztató felvetéseket kapcsoltak. A látogatók kérdések, asszociációk és fogalmak segítségével fejthetik meg a művekben használt kódokat és közösen kereshetik meg a választ a művészek által felvetett kérdésekre.A kiállításban szereplő alkotások elsősorban a Ferenczy Múzeum raktáraiból kerültek ki. Azokat múzeumpedagógia szempontok szerint dolgozták fel a kiállítás kurátorai: György Gabriella és Kassai Hajnal. A május 27-ig nyitva tartó kiállítás célja, hogy közelebb hozza a látogatókat a kortárs művészethez.