Havas Dóra megnyitja álmai cukrászdáját a TV Paprikán

Havas Dóra megsüti az álmait, és erre a nézőket is megtanítja. A népszerű gasztroblogger legújabb műsorában azoknak az édességeknek az elkészítését mutatja be, melyek a legkedvesebbek számára. Április 15-én a TV Paprikán indul a Havas Dóra: Álmaim cukrászdája, mellyel a húsvéti készülődéshez is ihletet ad.[pic]Süteményes műsorában Havas Dóra olyan édességek elkészítését mutatja meg profiknak és kezdőknek egyaránt, amelyek az ő álom cukrászdájában mindig ott lennének akínálatban. A receptek mellett most is számtalan apró trükköt, praktikát mutat, melyekkel még azokat is meggyőzi arról, hogy sütni muszáj, akik eddig meg sem mertékpróbálni. A műsorból kiderül, mindent meg lehet sütni otthoni körülmények között is. A hagyományos, családi receptek mellett azokba a francia és amerikai süteményekkel is érdemes kísérletezni, amelyekről legtöbbünk azt gondolja, szinte lehetetlen elkészíteni.A műsor azért ezt a címet kapta, mert az egész életem egy képzeletbeli cukrászda: nagyon szeretek sütni, megnyugtat, kényeztet a sütés és a sütievés is. Ennek ellenére, egyáltalán nem szeretnék cukrászdát nyitni, szeretem azt, hogy számomra ez nemkényszer vagy kötelező feladat, hanem igazi élmény – árulta el Havas Dóra.Sütésre fel Havas Dórával, hogy mindenki elkészíthesse saját álomcukrászdájának kínálatát, a saját konyhájában. Az otthoni sütés fortélyai, okos tippek és villámreceptek a TV Paprika legújabb, saját gyártású műsorában. Április 15-től hétvégente - szombaton és vasárnap - duplarésszel, 15 órakor indul aHavas Dóra: Álmaim cukrászdája.