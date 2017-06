Hatalmasat nőtt Szinetár Dóra terhespocakja - fotó

Nem szívbajos kismama Szinetár Dóra, az biztos. Nyilván rutinos, hiszen két gyermeke is van már, de még így sem sokan vannak hozzá hasonlók, akik áldott állapotban is bevállalnak egy amúgy sem túl kényelmes sátorozást - írja a borsonline.hu A színésznő azonban köszöni, és tökéletesen érzi magát a nagy meleg és a szépen gömbölyödő pocak ellenére is, így Zora lánya kedvéért bevállalt egy családi alkotótábort, ahol bizony a szülők is sátorban alszanak. A családi nyaralásról Dóri egy fotót is feltöltött az Instagramra, amin végre megmutatta, hogy milyen nagyot nőtt a pocakja az elmúlt hetekben.