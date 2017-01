Hartay Csaba: A versíró énem a mai napig nem tudja, mennyit szoktam röhögni, amikor nincs ihletem

- Erről az jut eszembe, hogy az ember hétköznap morcos fejjel robotol, hétvégén pedig mosolyra áll a szája. Egyik sem, és mindkettő én vagyok. Szerencsére nem csak egyféle dologról írok ugyanabban a stílusban.- Mert 12 éve egy szarvasmarhatelepen dolgozom, mint résztulajdonos-vezető. Ezekkel az emberekkel töltöm a mindennapjaimat, ismerem minden sztorijukat, kívánságukat. Amikor vasárnap délután kimegyek a telepre körülnézni, hogy minden rendben megy-e, már tudom, ki fogad a kapuban, és mit mond majd, ha meglát. Ez egyfelől megnyugtató biztonság, másfelől iszonyú unalmas életforma. De ebből élünk. Egy barátom jegyezte meg viccesen, hogy azért írok verseket jó pénzért, hogy zavartalanul, kedvemre taposhassam a tehéntrágyát.

- Interneten minden megvan, jó helyre kell kattintani, úgy, hogy ne vegyék észre a lopást. Persze fogalmam sincs. Talán hangulatok váltakozása okozza. A fantáziám pedig csalás, minden általam megjelenített kép körülvesz, csak kicsit kell csavarni rajta, hogy újnak hasson.- Nem fér meg. A versíró énem a mai napig nem tudja, mennyit szoktam röhögni, amikor nincs ihletem.- Apám szenvedéstörténetét írtam meg, egy teljesen más emberre, családra ráhúzva, kihelyezve. Minden megtörtént, ami abban a könyvben van. Vagy csak a fele. Igazából legyen húsz százalék, és az már közelít.Bevallom, nem ismerem őket, minden benne van a könyvben, számomra is titokzatos mind. Főleg a nagymama, ő volt a legszemérmesebb írás közben, hozzá tudtam a legkevésbé közel kerülni. Félek, hogy még írnom kell erről a családról.- A szűk családban talán csak annyi, hogy egyáltalán minek írok ilyen szomorú dolgokról. Amúgy nem, amikor elolvasták, már más volt a véleményük. A Holtágban szereplő család, az egyes momentumokat, tulajdonságokat tekintve Szarvason, ahol élek, ismerős lehet. De Sopronban már nem tudják, hogy az én apám Pécsett volt gyerek, és gyümölcsöt loptak Teil Andrissal.- 12 éve már, hogy nem működöm újságíróként. Ez sokkal menőbb, innen írónak lenni, az istállóból.- A bennem felgyülemlő rengeteg felesleges baromság ölt itt testet meg szöveget, amit prózában nem, versben meg végképp nem tudok megjeleníteni.- Még nem telt el a „minden idők", úgyhogy esetleg annyit tudok mondani, ami nekem tetszett eddigi életem során. Egy igazi horgászkönyv, Zabos Géza: A kacagó harcsa, Takeshi Kitano: Fiú és Szvetlana Allilujeva: Húsz levél egy jóbaráthoz. Természetesen olvastam rengeteg más, ilyenkor említeni illendő regényt és verseskötetet is, de azt mindig mindenki felsorolja, bemondja, mint a kötelező olvasmányokat.- Olyan rég írtam le, hogy kezelési kézikönyv. Szerintem még soha. Ezt most szívesen ideírtam.