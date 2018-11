Három filmjét is bemutatja mozikban az online forgalmazás előtt a Netflix

A Netflix amerikai streaming-szolgáltató három filmjét is be fogja mutatni mozikban még az online forgalmazás megkezdése előtt.



Alfonso Cuaron Roma, Ethan és Joel Coen Buster Scruggs balladája és a Sandra Bullock főszereplésével készült Bird Box című alkotások filmszínházi bemutatásával a cég eltér hagyományos gyakorlatától, hogy az interneten és a mozikban egy napon kezdje el filmjei forgalmazását.



Cuaron filmjét november 21-én mutatják be Los Angeles, New York és Mexikóváros mozijaiban, később megkezdik forgalmazását más amerikai városokban és külföldön is. A Netflixen december 14-től látható majd a Roma.



A Buster Scruggs balladája már november 8-án a mozikba kerül, Sandra Bullock thrillere pedig december 13-án.



A Netfilx mindig ragaszkodott ahhoz, hogy bármely filmje a mozikban és internetes előfizetői számára ugyanattól az időponttól legyen elérhető. Egyes neves rendezők azonban ellenezték az elképzelést, hogy filmjeiket főként online lássa a közönség.



A változtatással a streaming-szolgáltató a hagyományos stúdiók által alkalmazott stratégiát akarja követni, vagyis filmjeit a hollywoodi díjszezon előtt bemutatni. Cuaron Roma című filmjét és a Coen testvérek alkotását is Oscar-esélyesnek tartják a kritikusok.