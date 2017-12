Harmadik hete vezeti a kasszasikerlistát a Coco

Harmadik hete vezeti a halottak világában játszódó családi animációs film, a Coco a kasszasikerlistát az észak-amerikai mozikban.



A Disney-Pixar produkciója a filmstúdió becslése szerint 18,3 millió árbevételt ért el a szerény forgalmú decemberi hétvégén, ezzel amerikai és kanadai összbevétele 135,5 millió dollárra rúg.



A mozis toplista második helyén sem változott a helyzet, a Warner Bros.-DC Entertainment szuperhősmozija, Az Igazság Ligája Ben Affleck, Henry Cavill és Amy Adams főszereplésével kereken tízmillió dollárt forgalmazott a bemutatása óta eltelt negyedik hétvégén, és Észak-Amerikában 2012 millió dollárt tesz ki jegyárbevétele.



A Lionsgate filmje, Az igazi csoda továbbra is jól teljesít, a Julia Robert és Owen Wilson főszereplésével készült film harmadik lett 8 millió dollárral.



A hét végén egyetlen új filmet mutattak be, a Morgan Freeman, Tommy Lee Jones, Rene Russo és Elizabeth Ashley főszereplésével készült Just Getting Started című filmet, amely csak 3,2 millió dollárt forgalmazott, és épphogy bekerült a hét tíz legnagyobb bevételű filmje közé.



A legtöbb stúdió kerülni próbálja, hogy versenyeznie kelljen a jövő héten mozikba kerülő Star Wars: Az utolsó Jedik című filmmel, amelynek világpremierjét szombat este tartották Los Angelesben. Az elemzők szerint akkora az érdeklődés az űrsaga folytatása iránt, hogy premierjén akár a 200 millió dollárt (53 milliárd forintot) is meghaladhatja a jegybevétel.