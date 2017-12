Gesztesi Károly: Liptai Claudiával a házasságom erre ment rá

– Most már ez nyílt titok, hogy tulajdonképpen a Liptai Claudiával a házasságom erre ment rá – ismerte be a Lakástalkshow hétfő esti adásában Gesztesi Károly.Saját bevallása szerint, amit csak lehetett, elrontott Liptai Claudiával való házasságában. Az, ahogy viselkedett nem volt méltó se az addigi életéhez, sem pedig egyáltalán az életéhez. Liptai Claudiának ugyan még sohasem mondta, de a színésznőnek mindig biankója lesz nála:– Tulajdonképpen a Liptai bármit megtehet és bármikor segítenék neki az életben, nem lehet olyan élethelyzetbe, hogy ne segítsek neki, mert ő a maga módján mindent elkövetett, de egyszerűen nem bírtam kijönni ebből – mesélt őszintén a színész a Lakástalkshow-ban.

Gesztesi Károly azt is elárulta, mélyrepülése odáig jutott, hogy azt érezte, már nincs miért élnie.– Tulajdonképpen két válás és három gyerek után egy nem tudatosan felépített karrier csúcsán emberileg, anyagilag, szakmailag, de tényleg a tetején az egésznek egyik napról a másikra jött egy olyan érzés, hogy és? akkor most mi van? 50 éves vagyok, ismer az ország, hívnak külföldre, boldogan élek, minden jó, de most akkor ennyi volt, ennyi az élet? – magyarázta Gesztesi.A Lakástalkshow hétfő esti adásából az is kiderül, hogy az előadásokat követő egy-két pohár sört és Unicumot követően a két üveg rozé már mindennapossá vált a színész életében.– Azt gondolom, egyenes út volt az addig jókedvű, esténként a kollégákkal előadás után a Vígszínház büfében – természetesen úgy, hogy nem vezettem én se, többiek se – egy-két sör, egy Unicum és aztán megmaradt ez a része és akkor mindennapossá vált. Ha befejeztem a munkát akkor elkezdtem rozézni.Gesztesi kizártnak tartotta, hogy bárkitől is segítséget kérjen, magába forduló embernek tartja magát, aki egyedül szereti a problémáit megoldani. Tisztában van azzal, hogy komoly sérülést okozott környezetének.

– Az elnézés az kevés. Azt, amivel ki tudnád fejezni azt a sajnálatot, amit okozol vagy okoztál embereknek, arra nincs magyar szó. Az, hogy bocsánat, bocs, azt nem tudod elmondani. Én nagyon komoly sebeket okoztam, gyereknek, felnőttnek. De nem csináltam semmi rosszat, nem kiabáltam, akár ittam, akár nem, nem voltam feszült kifelé – tette hozzá.Gesztesi Károly a VIASAT3 műsorában úgy fogalmazott, vágyik arra, hogy ne kelljen erősnek lennie, bár ezt csak utópiának tartja. Nagyon szerette volna érezni, hogy szeretik, az sokat lendített volna a problémán.– Lehet, hogy nem bántani kellett volna vagy számon kérni kellett volna rajtam dolgokat, és ez alól nem mentesítem a volt feleségemet sem, hanem lehet, hogy amit feszegettél, több simogatás, ölelés szó nélkül. Nem beszélni kellett volna erről, hanem valamilyen metakommunikáció az, ami segíthetett volna – jegyezte meg.