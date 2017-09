Fellázadt Jennifer Lawrence miatt az internet népe

A kép a színésznő új filmjét, az anyám! című thrillert reklámozta, a gond csak az volt ezzel, hogy az "It's like a jungle sometimes" (Néha olyan, mint egy dzsungel) című művészi graffitire került, amely évek óta hozzátartozik a városképhez.A szentségtörést elkövető reklámcég a dühös internetes kommentek olvastán sűrű elnézést kért, és megígérte, hogy a graffitit készítő művésszel együttműködve helyreállítják az eredeti alkotást.

Egy ismeretlen művész közben piros festékkel ráfújta Jennifer Lawrence-re, hogy "Néha tényleg olyan, mint egy dzsungel – nincs semmi tisztelet", ezzel fejezve ki a helyi közösség nemtetszését.Az anyám! Darren Aronofsky (Fekete hattyú, Noé) thrillere, amely a címszereplő (Jennifer Lawrence) szemszögéből mutatja be, mi történik, amikor egy idilli otthonba hívatlan vendégek toppannak be. A hősnő titokzatos férjét Javier Bardem alakítja, a vendégek seregét pedig Michelle Pfeiffer és Ed Harris vezeti