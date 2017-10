Elérhetővé tették az interneten a Grimm testvérek műveit

A Kassel városa, egyetemi könyvtára, valamint a Marburgban lévő Hesseni Állami Archívum közreműködésével készült internetes oldalon a Grimm testvérek 2380 levele, több mint 580 kézirata és egyéb dokumentuma található.



A grimm-portal.de honlapot kedden mutatták be a Kasseli Egyetemen. Különböző gyűjtemények digitalizált műveit kapcsolja össze és tematikusan strukturálja, ugyanakkor a laikusok is célzottan informálódhatnak a segítségével. A portál használata ingyenes.



A gyűjteményben megtalálhatók a levelek mellett képek, cikkek és vizitkártyák is. Jelenleg a portál 54 ezer digitalizált oldalt tartalmaz, de folyamatosan bővülni fog. A válogatást és tudományos értékelést egy 2012-ben létrehozott kasseli alapítványi tanszék végezte. A Kasseli Egyetem szerint ez az első portál, amely kizárólag Wilhelm és Jacob Grimm életével és munkásságával foglalkozik.