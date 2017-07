Ekkor érkezik a Motörhead új albuma

Szeptemberben jelenik meg a Motörhead új albuma, amelyen a brit rockzenekar legjobb feldolgozásai kapnak helyet, egyebek között egy David Bowie-klasszikus eddig sosem hallott Motörhead-verziója.



A banda a honlapján számolt be az Under Cöver című korong érkezéséről. Az albumon szerepel David Bowie időtlen klasszikusa, az 1977-es Heroes eddig publikálatlan feldolgozása, amely egyike volt a banda utolsó közösen felvett számainak.



"Ez egy nagyszerű Bowie-nóta, egyike a legjobbaknak és tudtam, hogy ebből csak jó dolog sülhet ki, ami be is bizonyosodott" - mondta Phil Campbell gitáros, hozzátéve, hogy a banda 2015 decemberében elhunyt frontembere is nagyon szerette az általuk készített változatot.



Az albumon szerepel továbbá a God Save The Queen (Sex Pistols), a Rockaway Beach (The Ramones), a Breaking The Law (Judas Priest) és a Whiplash (Metallica) "motörheadizált" változata is.



Lemmy, polgári nevén Ian Kilmister 2015. december 28-án, hetvenéves korában halt meg Los Angelesben. A zenész a rák egy különösen agresszív formájában halt meg, betegsége rövid lefolyású volt és Lemmy is csak december 26-án, két nappal 70. születésnapja után értesült a diagnózisról.



Alig két héttel később, 2016. január 10-én meghalt David Bowie énekes-dalszerző és producer is. A rákbetegségben elhunyt előadó több mint negyven évet átívelő karrierje során a glam rock, az art rock, a soul, a hard rock, a dance pop, a punk és az elektronikus zene világában is kipróbálta magát.