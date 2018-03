David Attenborough várva várt sorozata a Spektrumon

Hatalmas várakozás előzte meg David Attenborough legújabb természetfilm sorozatát, melyet kereken 10 évvel a Bolygónk, a Föld című sorozat után mutatott be a BBC.A filmet négy éven keresztül 40 országban forgatták, és összesen 42 operatőr keze munkáját dicséri. Zenéjét a hazánkban is koncertező Hans Zimmer szerezte.Már az első évad újraértelmezte a természetfilm készítést, de tíz év elteltével a filmes technikák és a tudomány fejlődésének köszönhetően ismét forradalmian új perspektívából tárul a közönség elé a bolygó élővilága.A drónfelvételek és az előre elhelyezett kamerák képei lehetővé teszik, hogy a nézők az állatok szemszögéből lássák a világot, amint dzsungeleken, sivatagokon, hegyeken, szigeteken, szavannákon és városokon haladnak keresztül. De a hat epizódban feltárulnak a Föld legjellegzetesebb élőhelyei, és az állatok különös túlélési stratégiáira is fény derül.A sorozat, és a 91 éves David Attenborough rajongótábora hatalmas, amit mi sem bizonyít jobban, hogy az IMDb Top 250 tévésorozat listáján jelenleg is az első helyen áll.március 17. szombat 13:55-től: 1. epizódmárcius 18. vasárnap 13:55-től: 2. epizódmárcius 24. szombat 13:55-től: 3. epizódmárcius 25. vasárnap 13:55-től: 4. epizódmárcius 31. szombat 13:55-től: 5. epizódáprilis 1. vasárnap 13:55-től: 6. epizód