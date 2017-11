Csősz Bogi semmit nem vett a csipkeruha alá

Mindenkitől azt kérték, a partira jöjjön arany-fekete ruhában – Bogi jégkék cuccban jelent meg

A Köllő Babett rendezte luxuspartira meghívta a VIASAT3-on futó Feleségek luxuskivitelben minden szereplőjét, csak egy kérése volt: jöjjenek arany-fekete színű ruhában. Csősz Bogi ennek ellenére egy hárommillió forintos, jégkék, csupa csipke, eredeti kristályokkal díszített toalettben jelent meg - írja a BorsOnline.

Babett (balra) szerint Boginak esze ágában sem volt teljesíteni, amit kért tőle

– Annyira jó játék a dress code! Ha van, az irányadó, amit nagyvonalakban be kell tartani. Nekem próbálta magyarázni Bogi, hogy repült, és azért nem tudta tartani. Dehogy! Esze ágában sem volt betartani. Elmondta az interjúban – magyarázta Köllő Babett.

Bogi 3 milliós csipkés ruhája kiakasztotta a luxusfeleségeket

– És még ronda is volt 3 millióért az a csipke, ami úgy nézett ki, mint amit a 80-as években lehetett kapni a piacon. Hát így! És nem is volt rajta bugyi. Se melltartó. Az alá nem is lehet húzni semmit, mert oldalt átlátszik. Babett szerint Boginál nem egyszeri eset, hogy nem vett a ruha alá semmit.

Bugyietikett



Lakatos Márk stylist szerint mindig is voltak olyan ruhák, amik a női vagy férfitestet úgy akarják megmutatni, ahogy azt Isten megteremtette. – Minden attól függ, hogy ki miért nem vesz bugyit. Az angol királynőhöz biztosan nem lehet elmenni fehérnemű, de harisnya nélkül sem! De a showbizniszben most pont az a lényeg, hogy lehet valakit úgy felöltöztetni, hogy ne legyen rajta ruha. Ha valaki ezzel akar csábítani, megmutatni, hogy milyen testet kapott Istentől, vagy vett magának, akkor miért ne?

– Ő egész nyáron nem hord fehérneműt. Nekem ez fura, én mindig hordok. Már csak a higiénia miatt is. Bogi szabad életet él, ez amolyan Woodstock feeling. Hárommilliós ruhában! Ez tényleg átlátszó volt, de szerintem vannak olyan leheletvékony bugyikák, amik nem látszódnak. Hát rajta semmi nem volt! Az már nem fért bele a költségvetésbe! A férje, Burak arra már nem adott?! Csősz Bogit nem értük el, mert a Fülöp-szigeteken nyaral a férjével.