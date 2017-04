Csalódottak az új Mammut mozi nézői - A Facebookon háborognak

OEmbed tartalom: https://www.facebook.com/gkertai/posts/10212397345154425:0

A 24.hu számolt be arról, hogy a közönség nagy várakozásokkal ment a legújabb moziba, de nem azt kapták, amire számítottak. A vadiúj mozi üzemeltetője, a CINEMApink elég menő dolgokat ígért, az új dizájn és felcsavart kényelem mellett olyan apró, de fontos örömhírt is kaptak a moziba járók, mint hogy náluk, bizony Coca-Cola termékek lesznek a büfében - írják.Viszont az első vetítéseket követően nem éppen pozitív visszajelzések árasztották el a a társaság Facebook-oldalát - számolt be a portál a talán kissé elhamarkodott nyitás következményiről.A gondok már a műsor kiválasztásánál és a jegyvásárlásnál kezdődnek. Nincsen ugyanis jelenleg működő honlap – a cinemapink.hu 404-es üzenettel köszönti az érdeklődőt. Így sem a vetített filmekről, sem az elérhető helyekről nincsen elérhető online információ - írják. A telefonos foglalás sem könnyebb: a vonalak folyamatosan foglaltak – bár egyes kommentelők szerint a Facebookon küldött üzenet célravezető, ám ezzel is érdemes óvatosan bánni, az oldal üzemeltetőinek mai posztja szerint ugyanis eléggé elúsztak az üzenetekkel - számoltak be az első tapasztalatokról.A jegyvásárlás nehézségeit nem feledtetik a vetítés alatt tapasztaltak sem Sőt.Az elkapkodott nyitásra utal az is, hogy itt-ott még hiányoznak apróságok, mint a burkolat vagy a világító élek, és nincs elég szemetes sem. De még ez legyen a legnagyobb gond – a legtöbb negatív komment arra reflektál, ami pedig a moziélmény alapja: a kép- és hangminőségre. Alighanem beállítási hiba lehet az egész, mert az alkalmazott rendszer a hírek szerint egyáltalán nem gagyi, sőt, de a legtutibb hangrendszert sem árt megfelelően beállítani és tesztelni az éles üzem előtt: a beszámolók szerint a kép nem elég kontrasztos és éles, cserébe a hang ordít - osztotta meg a mozirajongók visszajelzéseit a portál.