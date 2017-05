Baki és fütyülés Cannes-ban: újraindították a Netflix filmjét

A fesztivál közleményben kért elnézést a közönségtől és az alkotóktól a technikai malőr miatt. A 70. születésnapját ünneplő cannes-i filmfesztivál versenyprogramjában először szerepel az online műsorszóró két filmje. A döntés már a szerdai nyitónapon is vitát váltott ki, a versenyprogram zsűrijének elnöke, Pedro Almodóva r leszögezte, hogy szerinte egy alkotás csak akkor kaphat filmes díjat, ha azt moziban is vetítik. A zsűri egy tagja, Will Smith ugyanakkor védelmébe vette a Netflixet, azt hangsúlyozva, hogy olyan fontos filmeket juttat el a közönséghez, amelyeket egyébként nem lenne módjuk megtekinteni.Az Okdzsa vetítésének kezdetén a közönség egy része kifütyülte a Netflix logót, és nemcsak azért zajongott, mert a technikai személyzet rosszul állította be a képnagyságot, hanem azért is, mert ezzel tiltakozott a Netflix-film szereplése ellen. A nézők egy része az újraindított film Netflix-logójának megjelenésekor is nemtetszését fejezte ki.Az Okdzsa című fantasztikus kalandfilmet Tilda Swinton és Jake Gyllenhaal főszereplésével a dél-koreai Bong Dzsun Ho rendezte. A Netflix azzal gerjesztett vitát, hogy nem forgalmazza a filmet a francia mozikban, azt ugyanakkor bejelentette, hogy Amerikában és Nagy-Britanniában vetíteni fogják filmszínházakban. A cannes-i filmfesztivál korábban közölte, hogy a jövő évtől csak olyan filmek juthatnak be a versenyprogramjába, amelyeket a francia mozikban is forgalmaznak.