Az Oscar-díj kiosztó nézettsége csak egyszer volt ennél gyengébb

Az idei Oscar-gálát 32,9 millióan követték élőben az ABC tévécsatornán az Egyesült Államokban, ami a legalacsonyabb nézettség 2008 óta és a második legalacsonyabb a mérések 1974-es kezdete óta – közölte a Nielsen piackutató intézet.



A nézőszám 4 százalékkal esett a múlt évhez képest, amikor a díjátadó 34,2 millió nézőt csalogatott a képernyők elé. 2008-ban 32 millióan nézték a ceremóniát.



A gála nézettsége 1998-ban érte el csúcspontját, amikor 55 millióan látták, amint a Titanic elnyeri a fődíjat, a legjobb filmnek járó Oscart. A nézők száma még 2013-ban és 2014-ben is meghaladta a 40 milliót, de 2015-ben már csak 37,7 millióan ültek a képernyők elé.



Elemzők több tényezővel magyarázzák az idei csökkenést, amely szerintük részben egy tartósabb folyamat része, másfelől annak lehet a következménye, hogy gyakorlatilag mindenki kész ténynek tartotta, hogy a Kaliforniai álom nyeri a fődíjat, így nem volt miért végigizgulni a közvetítést. Közrejátszhatott a csökkenésben az is, hogy Donald Trump legelszántabb hívei a gála bojkottjára szólítottak fel az elnököt érő várható bírálatok miatt. További lehetséges tényező, hogy a múlt év 20 legtöbb bevételt hozó mozifilmje közül csak kettő került be a jelöltek közé.



A nézettségen már nem segíthetett a botrányos finálé, amelyben tévedésből először nem Holdfény, hanem a Kaliforniai álom című filmet hirdették ki győztesként.



Az Oscar-gálával ellentétben idén mind a Golden Globe-, mind a Grammy-gála növelte nézettségét. A csökkenés ellenére várhatóan idén is az Oscar-díjkiosztó lesz a legnézettebb nem sportjellegű esemény az amerikai televíziózásban.



Az ABC csatorna 2028-ig birtokolja az élő közvetítés jogát.