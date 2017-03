Az évad legmagasabb közönségarányával búcsúzott a Keresem a családom

Az évad legmagasabb közönségarányával búcsúzott kedd este a Keresem a családom a 2017-es tavaszi szezonjától. Lilu családegyesítő műsorának harmadik évada végig kimagasló eredményeket produkált, sávját kivétel nélkül meggyőző fölénnyel nyerte.



A családegyesítő műsor harmadik évadában talán az eddigieknél is érzelmesebb, szívbemarkolóbb történeteket láthattak a nézők. Voltak tragikus fordulatok, családi drámák és megható vagy éppen meglepő történetek is. A nézők pedig ezúttal is bizalmat szavaztak a Máté Kriszta, Hadas Kriszta, Korn Anita és Lilu által életre hívott produkciónak. Ráadásul a tavaszi évad legmagasabb közönségarányával, a 18-49-es korosztályban mért 20,7 százalékával búcsúzott a szezontól. A teljes lakosságban még nagyobb eredményt ért el, az éppen televíziót nézők mintegy ötödét, 24,8 százalékát ültette a kanapékra.



A 18-49-es korosztály körében átlagosan 17,6 százalékos közönségaránnyal és közel 238 ezres nézőszámmal, míg teljes lakosságban 22,1 százalékkal és mintegy 739 ezres nézettséggel futott a Keresem a családom harmadik évada. A hat epizódból álló évad legmagasabb közönségarányait a már említett záró rész produkálta, a legtöbb nézője ugyanakkor az első epizódnak volt, amit a teljes lakosság körében csaknem 858 ezren láttak.