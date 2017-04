A repülőn indult meg a szülés, a babát az utasok és a személyzet segítette világra

Diaby Nafi 13 kilométer magasan, egy repülő fedélzetén hozta világra gyermekét, Kadijut, a repülő személyzetének segítségével. TURKISH AIRLINES

Kevés ember büszkélkedhet menőbb születési helynél az újszülött Kadijunál, aki 12800 méter magasban, a Turkish Airlines egyik Boeing 737-esének fedélzetén jött világra - írja a BBC cikke alapján a 444.hu Kadiju édesanyjánál közvetlenül azután indult meg a szülés, hogy repülője felszállt Guinea fővárosából, Conarkyból. "A személyzet észrevette, hogy a 28 hetes terhes Nafi Diabynak fájásai vannak. Azonnal reagáltak, és segítettek neki a szülésben" - írta közleményében a légitársaság.

A szülésben a légikísérők mellett az utasok is segítettek. A hírek szerint a baba és az anya is jól van, bár landolás után mindkettejüket kórházba szállították megfigyelésre.A légitársaságok gyakorlata szerint a várandós nők terhességük 36. hetéig repülőre szállhatnak, bár a 28. hét után ehhez orvosi igazolást is kérnek.