A macskám különbet írt volna 10 perc alatt: Noel Gallagher odaszólt a One Direction volt énekesének

Az ex-Oasis tag, Noel Gallagher megosztotta gondolatait a One Direction volt énekesének, Harry Styles szóló karrieről. Szerinte a macskája 10 perc alatt írhatott volna egy olyan számot, mint Styles Sign Of The Times című dala.



"A velem egyidős emberek elhagyják magukat, kövérek, kopaszodó idiótak halványuló tetkókkal. Ülnek a kis garázsukban, és olyan szarokat írnak, mint a Sign of the Times", nyilatkozta Gallagher az Absolute Radiónak.



Hozzátette: "A feleségem teljesen odáig van érte. 'Hallottad Harry Styles új számát? Olyan, mint Prince.' Én meg csak annyit tudtam reagálni anélkül, hogy hallottam volna: biztos, hogy nem olyan, mint Prince."





Az Oasis rendkívüli koncertet tart a hétvégén Manchesterben Ariana Grande jótékonyság koncerjén, amiről olyan pletykák is szárnyra kaptak, miszerint az Oasis újra összeállhat.