A legtöbb szponzorüzenet a TV2-n ment tavaly

Az eredmények alapján a legtöbb cég a TV2 Több mint testőr című életmód magazinjához társult támogatóként, összesen 125, míg a legtöbb támogatói üzenet - 10 661 - a csatorna időjárás-jelentéséhez kapcsolódott; a legaktívabb szponzor a Magyar Telekom volt, amely 2905 alkalommal hirdetett így.



2016 második félévében kilenc televízió 646 műsorcíme mellett 1126 cég 1723-féle támogatói üzenete 81 821 alkalommal jelent meg. A támogatói hirdetések időtartama 113,3 órát tett ki, amely a 17 666 órányi műsoridő 0,64 százaléka.



A hirdetők szponzorüzenetei közül 355 csupán egy-két alkalommal fordult elő, ezzel szemben négy szpot ezret is meghaladó esetben bukkant fel, ezek a FundiMini gyerekszámla, a BioTech USA, a Leirer építőanyagok és a Telekom Magenta1 csomagja. A támogató hirdető cégek negyede többféle támogatói szpottal is jelentkezett, mindig aktualizálva azok tartalmát.



A cégek 82 százaléka csupán egy televíziónál kötelezte el magát, de vannak olyan hirdetők, akik négy televíziónál is feltűntek - jelezték.



A nyári időszakban rekordszámú támogatói hirdetést vonultattak fel a televíziók, a kiemelkedő aktivitásra az M4 sportközvetítései adhatnak magyarázatot. A csatorna olimpiai közvetítéseihez és az Út Rióba sorozathoz 1859 támogatói üzenet kapcsolódott, amelyeket tizennégy cég jegyzett - tudatták.



A kutatás eredményei szerint díj- és nyereménytárgyról szóló szpot száz műsorban volt fellelhető, és az összes támogatói hirdetés 17,5 százalékát fedte le. Az idetartozó támogatások elsősorban az Aktív (2056), a Mokka (1323), a Sztárban Sztár (1021) és a Red Carpet magazinhoz (1140) kapcsolódtak, és különösen az utazás és vendéglátás területén működő cégek favorizálták ezt a támogatói formát.



Jelezték: a hatóság 2016 második félévében a legtöbb nézőt elérő országos kereskedelmi televíziók, az RTL Klub és a TV2, valamint a közszolgálati Duna TV műsoraiban vizsgálta a támogatói üzeneteket. Mellettük egy-egy hónap erejéig helyet kapott a mintában az M2, az M3, az M4 Sport, a Viasat3 és a Story5 csatorna.