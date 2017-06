A közönség díját nyerte el a Loving Vincent az annecyi fesztiválon

A Van Gogh-animáció brit-lengyel koprodukcióban készült a gdanski BreakThru filmstúdióban, és a lengyel Dorota Kobiela rendezte Jacek Dehnel forgatókönyve nyomán.



A több mint 90 perces alkotáshoz készült festményeken, amelyeket az impresszionista festő képei ihlettek, 125 festőművész dolgozott a világ számos tájáról. Mintegy 65 ezer képkockát festettek meg, amelyeket aztán digitális technikával illesztettek a filmbe. A párbeszédekhez Van Gogh mintegy 800, családtagjaihoz és barátaihoz írott levelét is felhasználták.



A hétvégén zárult 41. Annecyi Nemzetközi Animációsfilm-fesztivál fődíját, a legjobb egészestés játékfilmnek

járó Kristályt egy japán produkció, Juasza Maszaaki feltörekvő tehetség Lu Over The Wall című, egy fiú és egy éneklő-táncoló sellő barátságáról szóló musicalje kapta, és ezzel 1995 óta első ízben győzött japán alkotás a világ legnagyobb és legjelentősebb animációsfilm-fesztiválján.



A játékfilmes kategória harmadik díját, a zsűri elismerését ugyancsak egy japán produkció nyerte el, a már befutott Katabucsi Szunao In This Corner of the World című műve, amely egy fiatal nő életét mutatja be Hirosimában a második világháború végén.



A rövidfilmek kategóriájában a svéd Niki Lindroth Von Bahr alkotása, a The Burden győzött.



Az idei fesztiválra a világ 85 országából 2800 alkotást neveztek be, ezek közül a zsűri 250-et választott ki bemutatásra.



Bejelentették, hogy Szöulban 2019-ben elindítják a fesztivál ázsiai kiadását, a The Annecy Asia International Animated Film Festivalt.