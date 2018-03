Újabb vereség: Magyarország - Skócia 0-1

21:12

Kollégánk a helyszínről:

A Megyeri úton tekinti meg a mérkőzést Nagy-Britannia budapesti nagykövete. A skót származású Iain Lindsay néhány hónapja Győrben tett látogatást, amikor a Kisalföld interjút készített vele. Ekkor egy Kisalföld szakácskönyvvel is megajándékoztuk, aminek nagyon örült. Azt nem tudjuk, kipróbálta-e már valamelyik receptünket, de azt igen, hogy nagy futball rajongó. "Glasgow-ban rendszeresen jártam a mérkőzésekre, de Magyarországon is megfordultam már sok stadionban, a Groupama Arénában többször is" - nyilatkozta a nagykövet a mérkőzés hivatalos műsorfüzetében.



Lindsay 2016 tavasza óta végzi diplomáciai küldetését Magyarországon. Ez alatt nagyon megkedvelte Magyarországot, de a válogatott mérkőzését élőben még nem látta. A nagykövet azt is elárulta, hogy az Ausztria elleni Eb mérkőzést egy budapesti pubban, magyar mezben szurkolta végig.



Közben skót dudák is felhangzanak a magyarok kürtjei mellett. Sajnos a vezető talált új lendületet adott szurkolóiknak is.