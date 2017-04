Torna Eb - Berki Krisztián az első helyen jutott a döntőbe

Az olimpiai, világ- és Európa-bajnok Berki Krisztián a 6,2-es kiindulópontszámú gyakorlatát mutatta be, amelyre 15,200 pontot kapott.



A magyar szövetség közleményében Sóvágó Lajos szövetségi kapitány elmondta, Berki a hírnevéhez méltóan jó gyakorlatot adott elő, a versenyző pedig úgy nyilatkozott, nagyon örül, mert valóban jól sikerült a gyakorlata.



"Jól indult, az ollók is megvoltak, és a végére ugyan kicsit beszűkültek a körök, de a leugrásom is ment. A főcél az volt a selejtezőben, hogy a 6,2-es kiindulójút szépen megcsináljam, és ez összejött. Persze, nem volt tökéletes, de a következő két nap elegendő arra, hogy ezen javítsunk az edzéseken" - tette hozzá.



A finálét szombaton rendezik.



Az ugyancsak lólengésben indult Kállai Zoltán 14,266 pontot ért el, ezzel nem jutott döntőbe. Vecsernyés Dávid nyújtón a 11. eredményt érte el, ezzel ugyan nem került a döntőbe, de jelen állás szerint ő az elsőszámú tartalék. Korláton biztosan nem lesz ott a fináléban.



Kardos Botond egyéni összetettben a 21. helyen zárt, így kvalifikált a 24-es fináléba. Boncsér Krisztián nyújtón és talajon sem lesz ott a döntőben.



Csütörtökön a női selejtezőre kerül sor a kolozsvári kontinensviadalon.