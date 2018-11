Torna - A győri Kardos Botond a hétvége legjobbja

Kardos Botond remek hétvégét zárt, az egyéni összetett mellett lovon, gyűrűn és korláton is győzött, s még lett egy-egy ezüstje és bronza.

A csapatok versenyében a hölgyeknél a Postás SE A csapata, a fiúknál a BHSE bizonyult a legjobbnak, a GYAC a harmadik helyen végzett.Az egyéni összetett versenyben Kardos Botond 81.800 ponttal diadalmaskodott Babos Ádám (FTC, 77.400 pont) és klubtársa, a szintén győri Mészáros Krisztofer (76.000 pont) előtt.A hölgyeknél Kovács Zsófia mögött az ezüstérem a GYAC-os Fehér Nóra nyakába került. A különbség nüansznyi volt, a győztes 52.200, a második 52.100 pontot gyűjtött.A szerenkénti döntők során az első napon Kardos Botond folytatta remek teljesítményét: ugrásban és gyűrűn is győzött. Érdekesség, hogy lólengésben és gyűrűn is Mészáros Krisztofer lett a második. Emellett talajon Kardos is begyűjtött egy ezüstérmet.A nőknél ugrásban Böczögő Dorina, míg felemás korláton Kovács Zsófia nyert. Utóbbi számban Fehér Nóra harmadikként zárt.A verseny utolsó napja is Kardos Botondról szólt, a korláton szerzett első helyével ő lett a legeredményesebb férfi tornász, ennek köszönhetően megkapta a Csányi Rajmund-díjat. A négy első pozíció mellett (egyéni összetett, korlát, gyűrű, lólengés) két második (talaj, nyújtó) és egy harmadik (ugrás) helyezéssel gazdagodott.Nyújtón Mészáros Krisztofer bronzéremnek örülhetett.A hölgyeknél gerendán Kovács Zsófia nyert, ezzel kiérdemelte a hétvége legeredményesebb női tornásza címet. Ezen a szeren Fehér Nóra a harmadik legjobb produkciót mutatta be.Talajon Böczögő Dorina (13.000) lett az aranyérmes.A felnőttek számára ezzel véget ért az idei hazai versenyszezon, már csak Vecsernyés Dávidra vár egy megmérettetés, aki ma indul a cottbusi Világkupára.Kardos Botond így értékelte a hétvégét:

Jól éreztem magam. Igyekeztem minél lazábban, könnyedén tornázni, hiszen ez volt számomra az év utolsó versenye. Jó hétvégét zártam, sikerült nyernem lovon, gyűrűn, korláton, emellett második lettem talajon, nyújtón, bronzérmet pedig ugrásban szereztem. Külön öröm számomra, hogy a Csányi Rajmund-díjat is én kaptam. Azon kellemesen meglepődtem, hogy sikerült megnyernem a lólengést is. A talaj miatt picit csalódott vagyok, úgy érzem, a jövőben javítanom kell a gyakorlaton, anyagerőben is. A verseny előtt picit izgultam, de aztán amikor a szerekhez léptem, ez elmúlt. Mindig szívesen jövök ide, most ráadásul nagyon hiányzott már a város, hiszen egész októberben nem voltunk itt. Nagyon örülök a szereplésemnek, hiszen a világbajnokság után kicsit leeresztettem."