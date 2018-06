Szenegál nyert, a lengyelek csak szépíteni tudtak

Lengyelország-Szenegál 1-2 (0-1)

Szenegál 2-1-re legyőzte a Lengyelországot kedden a H csoport első fordulójának moszkvai mérkőzésén az oroszországi labdarúgó-világbajnokságon.A szenegáli válogatott 2-1-re legyőzte a lengyel csapatot kedden az oroszországi világbajnokság első fordulójának utolsó mérkőzésén, a moszkvai Szpartak Stadionban.A lengyelek az 1974-es vb óta nem nyertek az első meccsükön: háromszor 0-0-s döntetlent játszottak, majd a mostani 2-1 előtt kétszer 2-0-ra kikaptak. Negyvennégy éve, Németországban 3-2-re verték az argentinokat. A szenegáliak előtt pályára lépő négy afrikai válogatott - az egyiptomi, a marokkói, a nigériai és a tunéziai - vereséget szenvedett első oroszországi mérkőzésén.Eredmény: H csoport, 1. forduló:Moszkva, Szpartak Stadion, 44 190 néző, v.: Navaf Abdulla Sukralla (bahreini)gólszerzők: Krychowiak (86.), illetve Cionek (öngól, 38.), Niang (60.)sárga lap: Krychowiak (12.), illetve Sané (49.), Gueye (72.)Wojciech Szczesny - Lukasz Piszczek (Bartosz Bereszynski, 83.), Thiago Cionek, Michal Pazdan, Maciej Rybus - Grzegorz Krychowiak, Piotr Zielinski - Jakub Blaszczykowski (Jan Bednarek, a szünetben), Arkadiusz Milik (Dawid Kownacki, 73.), Kamil Grosicki - Robert LewandowskiKhadim Ndiaye - Moussa Wague, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly - Sadio Mané, Alfred NíDiaye (Cheikhou Kouyate, 88.), Idrissa Gana Gueye, Ismaila Sarr - Mame Diouf (Cheikh Ndoye, 62.), Mbaye Niang (Moussa Konate, 76.)I. félidő:38. perc: bal oldalon induló szenegáli támadás során a labda két passzal középre került, az érkező Idrissa Gana Gueye mintegy 20 méterről rálőtte, majd a 16-oson belül tisztázni akaró Cioneken irányt változtatott, és a bal alsó sarokban kötött ki (1-0).II. félidő:60. perc: a középpályáról Krychowiak hazafelé emelte a labdát, kifutott rá kapujából Szczesny, és megindult Bednarek is, de nem értették meg egymást, a gyorsabban eszmélő Niang lecsapott rá kettejük között, majd rövid sprint után az üres kapuba passzolt (2-0).86. perc: a szenegáli térfél közepéről elvégzett szabadrúgás után Krychowiak fejelt a kapuba (2-1).Alig akadt helyzet az első félidőben, a kapuk elvétve forogtak veszélyben. Az elején a lengyelek passzolgattak jobbára hátul, amikor pedig meg akartak indulni, rendszerint elvesztették a labdát. A szervezetten futballozó szenegáliak gyors ellentámadásokat vezettek, igaz, komolyabb lehetőségük nekik sem akadt. A gól is úgy esett, hogy egy távoli kísérletnél a labda lengyel védőn irányt változtatott.A némi labdabirtoklási fölényben játszó európai csapatnak két lövése ment kapu mellé, az erős és gyors játékosokból álló afrikainak négy, egy pedig góllal zárult. A lengyel támadókhoz kevésszer jutott el a labda.A szünetben lecserélték a 100. válogatott mérkőzésén szereplő Jakub Blaszczykowskit. A lengyelek nagy lendülettel vetették bele magukat a játékba, de aztán megint nem találtak fogást a szenegáliakon, akik ráadásul növelni is tudták előnyüket. Ezzel nagyon nehéz helyzetbe került az európai csapat, és bár próbált támadásokat vezetni, az afrikaiaknak többnyire sikerült tisztázniuk, így csak a szépítés jött össze.A lelátón a lengyelek nagy fölényben voltak, a pályán viszont a szenegáliak akarata érvényesült.